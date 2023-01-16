منتخب السيدات يستأنف تدريباته بحضور 19 لاعبة

الوكيل الإخباري - استأنف المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تدريباته البدنية والفنية بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشمينتو، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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وشهدت التدريبات التي أقيمت على ملعب الكرامة، بحضور 19 لاعبة، عدداً من الجمل الفنية والتدريبات البدنية للوقوف على مستوى اللاعبات، بانتظار اكتمال الصفوف بشكل تدريجي حتى يوم 13 شباط المقبل، والذي يشهد التحاق كافة اللاعبات المحترفات بالخارج في التجمع.



وتضم قائمة المنتخب الأولية 24 لاعبة: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سوزان أبو القرق، آية المجالي، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، لجين البطوش، ليان العجارمة، تسنيم أبو الرب، تسنيم اسليم، بانة البيطار، مي سويلم، شهناز جبرين، ميساء جبارة، لين البطوش، أنفال الصوفي، ايناس الجماعين، تحرير القواسمة، هيا خليل، روزبهان فريج، لينا الصاحب، نور المشايخ.



ويأتي تجمع المنتخب في إطار التحضيرات للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، حيث حل المنتخب بالمجموعة الأولى، إلى جانب أوزبكستان وتيمور الشرقية وبوتان.

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