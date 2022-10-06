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الخميس، 06-10-2022 04:44 م

منتخب السيدات يلتقي نظيره المصري اليوم

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الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، نظيره المصري عند الثامنة من مساء اليوم الخميس، في المباراة الودية التي تقام على ستاد اتحاد كلية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين يوم الأحد المقبل في مباراة ودية ثانية، في إطار المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في مصر، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويأتي المعسكر المصري في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها الاتحاد الأردني ونظيره المصري في نيسان الماضي والتي تتضمن تبادل الخبرات والكفاءات، وعقد الدورات التدريبية لصقل المدربين والإداريين، إلى جانب تبادل المعسكرات التدريبية والمباريات الودية بين المنتخبات النسوية.

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