منتخب الشباب يلتقي الصين تايبة غدا بالتصفيات الآسيوية

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، نظيره الصين تايبة عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأحد على ستاد البتراء بمدينة الحسين للشباب، باطار منافسات التصفيات الآسيوية.

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ويحتاج المنتخب في مباراة يوم غد للفوز أو التعادل لضمان صدارة المجموعة والتأهل رسميا للنهائيات، بعيدا عن الحسابات الأخرى.



ويتصدر المنتخب الوطني للشباب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على منتخبات تركمانستان وجزر ماريانا وسوريا.

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