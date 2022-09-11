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الأحد، 11-09-2022 01:22 م

منتخب الشباب يلتقي نظيره التركمانستاني بالتصفيات الآسيوية غدا

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الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم منتخب تركمانستان، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية التي تستضيفها عمان.

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ويشارك المنتخب بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الصين تايبية وسوريا وتركمانستان وجزر شمال ماريانا.

 

ويفتتح المنتخب مشواره بلقاء تركمانستان عند التاسعة مساء يوم غد، ثم مواجهة جزر شمال ماريانا الأربعاء 14 الشهر الحالي، ويلتقي سوريا يوم الجمعة 16 الحالي، ويختتم مشواره بالتصفيات بلقاء الصين تايبية يوم الأحد 18 الحالي.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعهم على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، بحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات.


ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2023 المقامة في أوزبكستان، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

 

ملاعب 

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