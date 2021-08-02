منتخب الصقور يهزم مصر في نهائي كأس الملك عبدالله الثاني

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الوكيل الإخباري - خاصأختتمت بطولة الملك عبد الله الثاني العاشرة بمشاهد رائعة تنظيميا، وتتويج منتخبنا الوطني بلقب كأس الملك عبدالله الثاني العاشرة مع جماهيره التي غابت عن المدرجات لما يزيد عن العام، وكانت عودتها بهية ومليئة بالفرح وكأنه الإعلان بانتصار الرياضة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وقدم المنتخب الوطني نفسه منافسا حقيقا على لقب البطولة الآسيوية العام المقبل، والتي كانت السبب الأهم لإقامة هذه البطولة للتحضير لها، إلا أن تأجيلها أعطى المنافسات تنافسية كبيرة وجعل التتويج باللقب مطلبا ضروريا لإسعاد الجماهير واكتساب الثقة .و ظهر الفريقان الوطنيان "الصقور والأولمبي" اللذان خاضا البطولة بصورة تليق بسمعة السلة الأردنية، فكان التنوع كبيرا بالخيارات الفنية للمدرب الوطني مروان معتوق، وظهرت الأسماء الخبيرة والشابة بصورة مطمئنة للجميع، وممتعة في المباريات وخصوصا المشهد الختامي .وكان مسك الختام للبطولة التي أقيمت على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بتتويج الصقور باللقب بعد الفوز على الشقيق المصري بالمشهد الختامي بنتيجة "91-73".بدوره توج المنتخب التونسي بالمركز الثالث بعد فوزه على الفلبين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة "80/68"، علما أن البطولة شهدت مشاركة المنتخب السعودي أيضا .