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الأحد، 15-10-2023 03:22 م

منتخب الفدائي يختار الجزائر لخوض مبارياته الرسمية

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الوكيل الإخباري -  أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يريد خوض التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بالجزائر.

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وتحدث الرجوب لإذاعة الجزائر الدولية في تصريحات نقلها موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم، إذ قال: "وجهنا طلبا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل الاستقبال في ملاعب الجزائر، ونحن ننتظر الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي والفيفا".

ووقع المنتخب الفلسطيني بالمجموعة التاسعة ضمن التصفيات المزدوجة، إلى جانب منتخبي أستراليا ولبنان، حيث يلعب مباراته الأولى خارج أرضه أمام المنتخب اللبناني، قبل أن يستقبل أستراليا في الجولة الثانية، وهذا خلال التوقف الدولي المقرر شهر نوفمبر المقبل.

وعلق الرجوب أيضا على رفع الوشاح والعلم الفلسطينيَين من قبل لاعبي المنتخب الجزائري قبل وبعد مباراته الودية أمام الرأس الأخضر، والتي جرت يوم الخميس الماضي، بمدينة قسنطينة، قائلا: "ما عبر عنه اللاعبون الجزائريون رسالة إيجابية مقدرة عند كل الفلسطينيين".

يذكر أن منتخب فلسطين قد انسحب من المشاركة في كأس "ميرديكا" الودية في كوالالمبور، بسبب الظروف الراهنة، حيث كان مقررا أن يشارك إلى جانب منتخبات طاجيكستان والهند وماليزيا.

وتداولت الجماهير الجزائرية خبر رغبة فلسطين في الاستقبال بالجزائر على نطاق واسع، ورحبوا بقوة بهذا القرار، مؤكدين بأنهم سيكونون المشجع رقم واحد لمنتخب "الفدائي"، في حال تأكد وترسيم الأمور من طرف الهيئات المسؤولة.

 

ملاعب 

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