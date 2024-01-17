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الأربعاء، 17-01-2024 04:47 م

منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم أفريقيا 2023 أمام تنزانيا الليلة

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الوكيل الإخباري - يستهل منتخب المغرب مشواره في النسخة رقم 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمواجهة نظيره منتخب تنزانيا مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب ضد تنزانيا، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الاردن ، على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وأوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا منتخب "أسود الأطلس" في المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا.

ويدخل منتخب المغرب نهائيات "كان 2023" بإعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا، خاصة بعد الظهور التاريخى في كأس العالم 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام منتخب فرنسا فرنسا وذلك بعد أن أطاح بمنتخبي إسبانيا والبرتغال المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويتسلح "أسود الأطلس" بقيادة مدربه وليد الركراكى، بالعديد من النجوم بحثا عن التتويج باللقب الأفريقي لعل أبرزهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، ياسين بونو حارس الهلال السعودي، حكيم زياش مهاجم جالاتا سراى التركي، عز الدين أوناحى لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، ويوسف النصيري نجم إشبيلية الإسباني.

ويسجل منتخب المغرب ظهوره في كأس الأمم الأفريقية 2023، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، حيث شارك 18 مرة سابقة بدءا من نسخة 1972 وأحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في إثيوبيا، بعد أن خرج من الدور الأول ست مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013، ونجح في التأهل إلى الأدوار الاقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة.

وتعود المرة الأخيرة التي سجله فيها "أسود الأطلس" ظهوره في نهائي أمم أفريقيا، إلى عام 2004 عندما خسر اللقب أمام نظيره المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره منتخب زامبيا، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لاورينت بوكو"، في ختام منافسات الجولة الأولى من أمم أفريقيا 2023.

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