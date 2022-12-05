منتخب المغرب يسعى لكتابة التاريخ أمام إسبانيا بالمونديال

الوكيل الإخباري - بعدما كرر إنجازه التاريخي الذي حققه قبل 36 عاما بالصعود لدور الـ16 بنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، يسعى منتخب المغرب لصنع تاريخ جديد ببلوغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية بالمونديال.



ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإسباني، غدا الثلاثاء، على ملعب (المدينة التعليمية)، في دور الـ16 للبطولة التي تجرى للمرة الأولى في الوطن العربي.



وستكون هذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يلتقي خلالها المنتخبان في كأس العالم، بعدما سبق أن لعبا ضد بعضهما البعض في مرحلة المجموعات في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، حيث اقتنص منتخب إسبانيا تعادلا مثيرا في اللحظات الأخيرة (2-2) من أنياب المنتخب المغربي.



وأصبح منتخب المغرب الممثل الوحيد للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمونديال القطري، في ظل عدم تمكن منتخبات تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة المجموعات.



وبعدما كان المغرب أول منتخب عربي يتأهل لمرحلة خروج المغلوب في المونديال بنسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب (أسود الأطلس) أيضا على موعد مع التاريخ بعدما بات أول فريق عربي يصعد لدور الـ16 في نسختين لكأس العالم، حيث حقق منتخبا السعودية والجزائر الإنجاز ذاته مرة واحدة في نسختي 1994 و2014 على الترتيب.



وصعد منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال قطر عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة "القوية" برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع هولندا وإنجلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا مشاركا في مرحلة المجموعات.

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