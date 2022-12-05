الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بارتفاع النفط 30% في 2023 والخطر الروسي سيشعل الأسعار

الأرصاد: الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي

صورة مؤثرة لشاب يعمل بخدمة التوصيل تشعل مواقع التواصل

إعلان من السفارة الأمريكية حول فرص تدريبية في الولايات المتحدة للإناث - رابط

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

الجغبير: ارتفاع غير المسبوق بالصادرات الصناعية

توقعات بانكماش التضخم العالمي في 2023

اشتية: جرائم الاحتلال لن توقف نضال الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حريته

الخصاونة: الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

الإثنين، 05-12-2022 11:59 ص

منتخب المغرب يسعى لكتابة التاريخ أمام إسبانيا بالمونديال

122022510135138713422


الوكيل الإخباري -  بعدما كرر إنجازه التاريخي الذي حققه قبل 36 عاما بالصعود لدور الـ16 بنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، يسعى منتخب المغرب لصنع تاريخ جديد ببلوغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية بالمونديال.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإسباني، غدا الثلاثاء، على ملعب (المدينة التعليمية)، في دور الـ16 للبطولة التي تجرى للمرة الأولى في الوطن العربي.

وستكون هذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يلتقي خلالها المنتخبان في كأس العالم، بعدما سبق أن لعبا ضد بعضهما البعض في مرحلة المجموعات في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، حيث اقتنص منتخب إسبانيا تعادلا مثيرا في اللحظات الأخيرة (2-2) من أنياب المنتخب المغربي.

وأصبح منتخب المغرب الممثل الوحيد للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمونديال القطري، في ظل عدم تمكن منتخبات تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة المجموعات.

وبعدما كان المغرب أول منتخب عربي يتأهل لمرحلة خروج المغلوب في المونديال بنسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب (أسود الأطلس) أيضا على موعد مع التاريخ بعدما بات أول فريق عربي يصعد لدور الـ16 في نسختين لكأس العالم، حيث حقق منتخبا السعودية والجزائر الإنجاز ذاته مرة واحدة في نسختي 1994 و2014 على الترتيب.

وصعد منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال قطر عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة "القوية" برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع هولندا وإنجلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا مشاركا في مرحلة المجموعات.

اضافة اعلان

 

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022512423220738242

الاتحاد الجزائري ينفي الشائعات بشأن رينارد

1220225115639276590511 (1)

نيمار يتحدى سون في التشكيلة المتوقعة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

122022511032667109286

ناد عربي جديد يسعى للتعاقد مع رونالدو عقب مونديال قطر

122022510498229378546

كأس آسيا 2027 في السعودية للمرة الأولى

1220225104230831759320

بعد خروج السنغال.. رسالة مؤثرة من ماني لزملائه بعد توديع كأس العالم

1220225101841508181879

نجم المنتخب الإنجليزي يغادر مونديال قطر على وجه السرعة

أخبار متعلقة
122022591315301616787

موعد مباراتي اليوم الاثنين ضمن دور الـ16 لمونديال قطر والقنوات الناقلة

638c8ad64c59b70ed35288ba

الاتحاد المغربي يزف خبرا سارا للمشجعين بخصوص تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا

122022494925234470776

نجم المغرب: نشارك في المونديال لكتابة التاريخ

112022261097896087088

منتخب تونس يواجه أستراليا لتعزيز حظوظه في الصعود

112022269524980386560

السعودية وتونس والأرجنتين.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)

1120222291433357043817

يوم مثير للعرب في مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم بينها مواجهة السعودية والأرجنتين