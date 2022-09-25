منتخب الملاكمة يحصد 10 ميداليات ويحرز لقب أفضل منتخب ببطولة البوسنة

الوكيل الإخباري - حصد المنتخب الوطني للملاكمة، عشر ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، في ختام مشاركته في بطولة البوسنة والهرسك الدولية والتي شهدت مشاركة 75 لاعباً من 16 دولة.

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وجاءت الميداليات الذهبية الـ 5 من خلال اللاعبين: عدي الهنداوي وحسين عشيش وزياد عشيش ومحمد أبو جاجة ويوسف عشيش.



وجاءت الميداليتان الفضيتان من خلال، مهدي المشاعلة وأحمد طعيمات، فيما تحققت الميداليات البرونزية الثلاث عبر اللاعبين زيد البيطار وأحمد التعمري ومحمد يونس.



وحصل المنتخب الوطني على جائزة أفضل منتخب في البطولة، فيما نال اللاعب حسين عشيش جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل اللاعب محمد أبو جاجة على جائزة أفضل تكنيك.



وجاءت بطولة البوسنة والهرسك ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 30 الشهر المقبل.



وسيتوجه المنتخب الوطني يوم غد الاثنين من البوسنة إلى تايلاند لخوض معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب التايلاندي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية

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