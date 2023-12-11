منتخب الناشئين يلتقي نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، نظيره المنتخب الإماراتي مساء يوم غد الثلاثاء في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة غرب آسيا للناشئين التي تقام في سلطنة عمان.



وتضم قائمة المنتخب للبطولة 23 لاعبا: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم ابو عاقولة، حسين ذيابات، وأحمد الربايعة.



ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء غد على أن يلاقي نظيره السعودي الخميس المقبل، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 الحالي.



وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.



يذكر أن المنتخب الوطني (تحت 15) يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب الوطني(تحت 17 ) قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.

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