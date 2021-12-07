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الثلاثاء، 07-12-2021 02:27 م

منتخب النشامى ،، هل سيربح المليون !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم شريط مشاركته بدور المجموعات لكأس العرب 2021، عندما يواجه شقيقه الفلسطيني في واحدة من قمم الجولة الثالثة والتي ستقام عند الساعة الخامسة بتوقيت الأردن لحساب المجموعة الثالثة.

 
ويحتاج المنتخب للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لربع النهائي، أو التعادل مع عدم فوز السعودية على المغرب، للعبور أيضاً للدور القادم، فيما تفقده الخسارة فرصة التواجد بشكل رسمي، ولكن الفوز لن يكون مهما لأجل التأهل فقط !!

لا يخفى على أحد الأزمات المالية الكبيرة التي يمر بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي انعكست على الأندية وجوائز البطولات، وحتى أجندة المواسم الماضية والتحضيرات للمنتخبات الوطنية والكثير الكثير من التفاصيل التي تحتاج لموارد تسند العمل في ملاعب كرة القدم، وهو الأمر الذي يجعل من مكافأة التأهل للدور الربع نهائي مهمة للغاية.

وسيحصل منتخب النشامى على مليون دولار في حال التأهل لربع النهائي، علما أن مجموع الجوائز للبطولة يبلغ  25 مليون دولار، وستصل مكافآة الفريق الذي سيتوج باللقب العربي لـ 5 ملايين يورو، أما الوصيف فسيحصل على 3 ملايين، وسيستلم صاحب المركز ثالث 2 مليون دولار .

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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