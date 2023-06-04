منتخب النشامى يعلن قائمته لمواجهتي صربيا وجامايكا ودياً

الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة المدرب عدنان حمد، قائمة ضمت 24 لاعبا، استعداداً لمواجهتي صربيا وجمايكا وديا، يومي 16 و19 الجاري، ضمن معسكر المنتخب الوطني بالنمسا، في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام القادم في قطر، وتصفيات مونديال 2026 أواخر العام الجاري.



وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، أنس بني ياسين، هادي الحوراني، حجازي ماهر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، أحمد سمير، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق (شرارة)، محمود مرضي، علي علوان، حمزة الدردور، يزن النعيمات.



ويواصل المنتخب تدريباته اليومية التي بدأت قبل نحو أسبوعين بحضور عدد من المحترفين في الخارج، بانتظار اكتمال الصفوف قبل نهاية الأسبوع الجاري مع التحاق كافة اللاعبين المحليين قبل المغادرة إلى النمسا 13 الجاري لخوض المباراتين، ضمن أيام "فيفا" المعتمدة.



في المقابل، وجه الجهاز الفني الدعوة للاعب أحمد العرسان، للالتحاق بالتدريبات اليومية للنشامى وإجراء فحوصات طبية، بعد إصابته مؤخراً خلال مشاركته في منافسات الدوري الكويتي، بانتظار الوقوف على جاهزيته البدنية وإمكانية مرافقة وفد النشامى إلى النمسا.



يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، فيما حدد "فيفا" موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 والنهائيات القارية 2027، يوم 27 تموز المقبل.



ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني والذي يضم 36 منتخباً، سيتم تقسيمهم إلى تسع مجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الحاسم، مع ضمان عبورهم إلى نهائيات آسيا 2027.



يذكر أن كأس العالم المقبل 2026 سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل 8 منتخبات مباشرة عن القارة الآسيوية.

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