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الأربعاء، 08-11-2023 01:54 م

منتخب النشامى يعلن قائمته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً لمواجهتي طاجيكستان والسعودية في انطلاقة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027.

ضمت القائمة الآتيين: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد جعيدي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، مصطفى عيد، سليم عبيد، عبدالله نصيب، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، نزار الرشدان، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، أمين الشناينة، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان، ويزن النعيمات.

ينطلق منتخب النشامى في رحلته بتصفيات كأس العالم بلقاء طاجيكستان في العاصمة دوشنبه مساء الخميس 16 تشرين الثاني، ثم يعود لعمّان لمواجهة السعودية مساء الثلاثاء 21 من الشهر نفسه.

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بدأ المنتخب الوطني تدريباته في عمان يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني بمشاركة اللاعبين المحليين وعدد من اللاعبين المحترفين في الخارج، في انتظار استكمال الفريق تدريجياً قبل مغادرته إلى طاجيكستان في الاثنين 13 الجاري.


يُشار إلى أن منتخب النشامى وقع في المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.


على جانب آخر، يقع منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي ستُقام في قطر مطلع العام 2024.

 

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