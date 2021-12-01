منتخب النشامى يهزم السعودية في بداية مشواره بكأس العرب

الوكيل الإخباري - أنس عشا

قص المنتخب الوطني الأول لكرة القدم شريط مشاركته بكأس العرب 2021، بالفوز على المنتخب السعودية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى على ملعب المدينة التعليمية، لحساب المجموعة الثالثة.





وسجل هدف النشامى في المباراة اللاعب محمود مرضي بالدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، عندما أرسل كرة صاروخية ارتطمت بقدم مدافع السعودية خليفة الدوسري قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.



وشهدت المواجهة سيطرة أردنية على أغلب فتراتها تخلله إهدار عدد كبير من الفرص المحققة للتسجيل، كما أحرز يزن النعيمات هدفا بالشوط الأول وتم إلغاءه بسبب التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد للحكم " VAR " .



وخاض منتخبنا قرابة الـ 40 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد تعرض المدافع إحسان حداد للطرد المباشر إثر تدخله القاسي على أحد لاعبي السعودية، كما تعرض اللاعب السعودي خليفة الدوسري للطرد بالدقيقة 73 بعد حصوله على الإنذار الثاني.



وكان الوقت بدل الضائع الأكثر إثارة بعد إلغاء الحكم بكاري جاساما هدفا للسعودية إثر تدخل مهاجم السعودية على حارس المرمى يزيد أبو ليلى قبل تسجيلها في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز النشامى .



وبهذا الفوز صعد منتخبنا للمركز الأول رفقة المغرب بـ 3 نقاط لكل منهما، فيما بقيت منتخبات فلسطين والسعودية بدون نقاط؛ إذ انتهت المباراة الأولى بالمجموعة بفوز المغرب على فلسطين برباعية نظيفة .

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المصدر : ملاعب

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