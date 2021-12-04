منتخب النشامى يواجه المغرب في كأس العرب .. اليوم

الوكيل الاخباري - يخوض المنتخب الوطني في الثانية عشرة ظهر اليوم مواجهة قوية تجمعه مع شقيقه المغربي على ستاد أحمد بني علي المونديالي، في ثاني مواجهاتهما ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

اضافة اعلان



ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب بفارق الاهداف عن منتخبنا ولكل منهما 3 نقاط.



وفاز المنتخب المغربي في المباراة الاولى على فلسطين برباعية دون رد، فيما اجتاز النشامى منافسه السعودي بهدف وحيد.



ولم يلتق المنتخبان في كأس العرب سوى مرة واحدة في نسخة عام 2002 التي استضافتها الكويت، وانتهت بالتعادل 1-1، وتقدم يومها المنتخب المغربي بهدف يزيد قيسي وعادله للنشامى عبد الله أبو زمع من علامة الجزاء في الدقيقة 64.



وأكد العراقي عدنان حمد المدير الفني لمنتخب النشامى في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس انه يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية وضمان الحسم المبكر للتأهل.



وكشف حمد ان جدول البطولة لم يخدم النشامى في ظل الفواصل الزمنية القصيرة عن اللقاء الاول ولقاء اليوم وكاشفا بالوقت ذاته عن الغيابات المؤثرة والمتمثلة بمحمد الدميري ويزن النعيمات بسبب الاصابة الى جانب احسان حداد للايقاف.



بدوره أكد الحسن عموتة مدرب المغرب أن منتخب الأردن يمتاز بالاندفاع والاعتماد على المرتدات في الهجوم كاشفا بأنه سيلعب بروح جمعية وتركيز عال ورغبة لتحقيق الفوز.



وينتظر أن يجري حمد عدة تعديلات على تشكيلة النشامى في ظل الغيابات الطارئة فقد يدفع باحمد ثائر بديلا لاحسان حداد فيما قد يلعب ديارا او مهند خير الله بديلا للدميري.



وقد يلجأ حمد للاستفادة من القدرات الهجومية للاعب محمد ابو زريق «شرارة» الذي تم استدعاؤه مؤخرا ووفقا لمقتضيات المبارة.



وستضم تشكيلة المنتخب يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، فيما سيتولى عملية التغطية الدفاعية يزن العرب ومهند خير الله او ديارا ، ومحمد أبو حشيش وأحمد ثائر.



وسيعتمد منتخب الأردن في عملية البناء على نور الروابدة وبهاء عبد الرحمن ويتواجد علي علوان ومحمود مرضي على اطراف الملعب وقد يلعب حمزة الدردور خلف بهاء فيصل.



في المقابل يبرز من منتخب المغرب حارسه أنس الزنيتي والشيبي ونهيري وبدر بانون وسعدان، والكرتي وجبران والحافيظي والحداد، وفي خط الهجوم يتواجد بنشرقي .



