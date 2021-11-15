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الإثنين، 15-11-2021 06:55 م

منتخب النشامى يواجه بيلاروسيا وديا

منتخب-الأردن


الوكيل الإخباري - أنس عشا
يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره البيلاروسي في مواجهة ودية تحتضنها العاصمة البيلاروسية مينسك عند الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء، في إطار تحضيرات النشامى لكأس العرب قطر 2021.اضافة اعلان


 

 
وكانت كتيبة المدير الفني العراقي عدنان حمد قد وصلت لبيلاروسا يوم الجمعة الماضي وانتظمت في التدريبات دون أي غيابات تذكر، وسط أجواء باردة غلفها الحماس والروح الكبيرة التي ترافق النشامى منذ عودة حمد للقيادة الفنية.


وهذه المباراة ستكون ثاني مباريات النشامى الودية في المعسكر الأوروبي، بعد أن تغلب على كوسوفو في ملعبها بنتيجة 2/0.

وكان المنتخب قد قدم نتائج رائعة منذ تسلم الجهاز الفني الجديد القديم بقيادة العراقي عدنان حمد ، ففاز الشهر الماضي ودياً على أوزبكستان 3-0 وماليزيا 4-0، وفي أيلول فاز على البحرين بالمنامة 2-1 بعد أن تعثر أمام هاييتي 0-2.


وتضم مجموعة النشامى في البطولة العربية منتخبات المغرب، السعودية وفلسطين، وهو ما يتطلب من الفريق التحضر للبطولة بصورة ممتازة نظرا لصعوبة الأسماء المتواجدة فيها .

وكانت بيلاروسيا قد تعرضت لخسارة قاسية من منتخب ويلز نتيجة 5/1، في المباراة التي أقيمت قبل أيام على ملعب الأخيرة ضمن تصفيات كأس العالم قطر 20221.


 




 

 


 

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