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الأحد، 30-05-2021 08:38 م

منتخب النشامى يواجه فيتنام بطموحات الثأر ومصالحة الجماهير

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الوكيل الاخباري - أنس عشا - يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ثاني مبارياته الودية في معسكره التدريبي بالإمارات.

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وتأتي المباراة في إطار استعدادات النشامى لكأس العالم قطر "2022" وكأس أمم اسيا الصين "2023"، وذلك عندما يواجه منتخب فيتنام عند الساعة السابعة بتوقيت الأردن من مساء يوم الإثنين.

 

وشهد معسكر النشامى التحاق لاعبي الفيصلي والسلط، بعد الانتهاء من مشاركتهما بدور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، حيث غابوا عن المباراة الودية الأولى أمام الإمارات والتي انتهت بخسارة قاسية بنتيجة (5/1)، مما يجعل المباراة بطابع رسمي لمراضاة الشارع الرياضي الأردني الغاضب من هذه الهزيمة .

وبالإضافة لحافز مراضاة الجماهير، فإن المواجهة ستأخذ الطابع الثأري، إذا ما تذكرنا بأن آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت بدور الـ "16" لكأس أمم اسيا "2019" في الإمارات ويومها خسر المنتخب الوطني بفارق ركلات الحظ الترجيحية .

ملاعب

 




 

 


 

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