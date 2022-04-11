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الإثنين، 11-04-2022 04:55 م

منتخب النشميات يستعيد ذكريات كأس العرب أمام مصر

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
سيحتضن ستاد الأمير محمد بالزرقاء المواجهة الختامية للبطولة الودية الثلاثية للمنتخبات النسوية، بمواجهة منتخبنا الوطني وشقيقه المصري عند الساعة العاشرة من مساء الإثنين .اضافة اعلان



 
ويسعى المنتخب الوطني لإستغلال البطولة التي ينظمها بمشاركة مصر والهند، بأفضل صورة ممكنة ، حيث قام المدرب البرتغالي دايفيد ناشمينتو بضم عدد من الوجوه الشابة للبطولة بهدف اكسابها الثقة أمثال ريتال الشوبكي، ايناس الجماعين وحارس المرمى روند الكساب.

وبالإضافة للوجوه الشابة فإن المنتخب الوطني يستهدف الحفاظ على جاهزية الأسماء صاحبة الخبرة، أمثال رند أبو حسين، أية المجالي، ميساء جبارة، تسنيم أبو الرب والقائمة تطول، خصوصا وأن النشميات في حالة انقطاع عن المنافسات الرسمية في ظل عدم التأهل لكأس اسيا الذي أقيم مؤخرا في الهند .


ويغيب عن قائمة البرتغالي ناشمينتو عددا من اللاعبات لأسباب مختلفة، أمثال روزبهان فريج، سارة أبو صباح وانشراح الحياصات.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الأردن ومصر كانت على أرض الأخير في نصف نهائي كأس العرب والذي شهد تتويج منتخبنا باللقب، حيث فازت النشميات بنتيجة 5/2 بالمباراة التي أقيمت على ملعب المقاولين العرب .

وكان المنتخب الهندي قد ضمن التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على مصر، وعلى منتخبنا الوطني بهدف نظيف تواليا .

 




 

 


 

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