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السبت، 08-07-2023 01:52 م

منتخب اليد يخسر أمام السعودية بالدورة العربية

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الوكيل الإخباري - خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي في منافسات كرة اليد للرجال بالدورة العربية (الجزائر 2023) والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة في صالة قصر الرياضة (حمو بوتيليس) في مدينة وهران.

وجاءت نتيجة المباراة لصالح المنتخب السعودي بنتيجة (28-18) والشوط الأول (18-8) والشوط الثاني (10-10).

هذا وسيخوض منتخبنا يوم غد السبت عند الساعة ٥ مساءً بتوقيت الجزائر مباراته الثانية مع المنتخب القطري الشقيق.

هذا ويُشارك في منافسات كرة اليد بالدورة العربية ٦ منتخبات وهي قطر والسعودية وليبيا والعراق والجزائر إضافةً إلى الأردن، حيث ستلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض في الدور الأول وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب.

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ملاعب 

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