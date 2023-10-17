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الثلاثاء، 17-10-2023 04:37 م

منتخب رفع الاثقال يباشر تدريباته بالصين استعدادا للألعاب البارالمبية

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الوكيل الإخباري -  باشر المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، اليوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة هانغتشو الصينية، استعدادا للمشاركته في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 28 تشرين الأول الحالي.

وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأولى في صالة شياوشان وسط معنويات عالية من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني والذين يسعون لمواصلة تألقهم على مختلف المستويات وتحقيق إنجاز جديد في آسياد هانغتشو.

ويُمثل المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية في آسياد هانغتشو: عمر قرادة (وزن 49 كغم)، ومحمد الشنيطي (وزن 54 كغم)، وعبدالكريم خطاب (وزن 88 كغم)، وجميل الشبلي (وزن فوق 107كغم)، وأسماء عيسى (وزن 79كغم)، وثروت الحجاج (وزن 86 كغم).

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، عيسى هلال، أن معنويات اللاعبين واللاعبات مرتفعة وأن تحضيراتهم للألعاب الآسيوية بدأت منذ أسابيع عديدة، مشيراً إلى أن الطموح لتحقيق نتائج مميزة تعكس مدى تطور رياضة رفع البارالمبية في الأردن.

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