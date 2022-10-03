منتخب سيدات الأردن يواجه مصر مرتين

الوكيل الإخباري - اختتم المنتخب الأردني لكرة القدم للسيدات، امس الأحد، تدريباته في العاصمة عمان.



وسيتوجه وفد منتخب الأردن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي، يتخلله خوض مباراتين وديتين مع أصحاب الأرض، يومي 6 و9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وأجرى المنتخب الأردني تدريبه الأخير في عمّان، على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، حيث اشتمل على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية والفنية.



ويضم وفد المنتخب الأردني لمعسكر مصر كلًا من:



ملك شنك، روند كساب، شرين الشلبي، ميساء جبارة، شهناز جبرين، آية المجالي، لانا فراس، مي سويلم، رند أبو حسين، لين البطوش، تسنيم أبو الرب، تحرير القواسمي، تسنيم اسليم.



ليان العجارمة، نور المشايخ، لجين البطوش، إيناس الجماعين، تالا البرغوثي، بانه البيطار، لينا الصاحب، العنود غازي، روزبهان فريج، شارلوت الأبيض.



ويأتي معسكر منتخب الأردن في مصر، في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها الاتحاد الأردني ونظيره المصري، خلال أبريل/نيسان الماضي.



وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والكفاءات، وعقد الدورات التدريبية لصقل المدربين والإداريين، إلى جانب المعسكرات التدريبية والمباريات الودية بين المنتخبات النسوية بكافة فئاتها.

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