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الخميس، 11-01-2024 03:05 م

منتخب غامبيا يواجه أزمة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية عن حدوث أزمة خلال سفر بعثة منتخب غامبيا إلى ساحل العاج للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن بعض اللاعبين تعرضوا لفقدان الوعي بعد دقائق من إقلاع الطائرة متجهه إلى ساحل العاج، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك كان بسبب فشل إمدادات الأكسجين، وقالت إنهم كانوا على بعد نصف ساعة من الموت.

وبعد 9 دقائق فقط قام كابتن الطائرة بالعودة إلى مطار بانغول للقيام بهبوط اضطراري بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين على متن الطائرة.

ولا يزال حتى الآن ثنائي من لاعبي المنتخب في حالة صدمة مما حدث، لكن بشكل عام لم يصب أحد وعادت البعثة مرة أخرى إلى غامبيا.

وعلق سعيدي يانكو لاعب المنتخب الغامبي على الحادث وقال: "صداع قوي وآلام شديدة.. الدوخة"، وانتقد يانكو، الذي نشر مقطع فيديو للفريق وهو يغادر الطائرة، اتحاد بلاده ووصفه بأنه "غير مقبول".

ويشارك المنتخب الغامبي في البطولة القارية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، ومنتخب الكاميرون، بالإضافة إلى منتخب غينيا.

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