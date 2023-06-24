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السبت، 24-06-2023 03:38 م

منتخب كرة السلة للسيدات يفوز على نظيره القطري 21 - 9

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الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الأردني لكرة السلة للسيدات، على نظيره القطري بنتيجة (21 - 9) في ثالث جولات بطولة دوري المنتخبات الدوليَّة لثلاثيات كرة السلة (3-3)، تحت 23 سنة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها الدوحة حاليا والمستمرة حتى 26 الجاري بمشاركة 4 مُنتخبات هي الأردن وقطر والسعودية وتركمانستان لفئتي الرجال والسيدات.

كما خسر منتخب الرجال أمام نظيره القطري بنتيجة (21 - 13) في ثالث جولات البطولة.

وكان المنتخب الأردني لكرة السلة للسيدات، تحت 23 سنة، قد تُوّج بطلًا للجولتين الأولى والثانية من البطولة.

كما خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال أمام نظيره القطري بنتيجة (7-18) في الجولة الأولى، وخسر أيضا مباراته في الجولة الثانية أمام المنتخب القطري بنتيجة (15 - 19).

وسيتأهل المنتخب الأكثر فوزا في جولات البطولة للعب في جولة هنغاريا لثلاثيات كرة السلة تحت 23 سنة، حيث سيتم خوض البطولة هناك لتحديد المتأهلين لمُنافسات بطولة العالم لكرة السلة 3×3 تحت 23 سنة التي ستُقام في بولندا خلال الفترة من 27 أيلول حتى الأول من تشرين الأول المُقبلين.

ووفقاً للنتائج المتحققة، فإن المنتخب الأردني لكرة السلة للسيدات، أصبح الأوفر حظا للتأهل إلى هنغاريا.

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