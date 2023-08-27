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الأحد، 27-08-2023 04:47 م

منتخب مصر يتعرض لهزيمة جديدة

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الوكيل الإخباري - مني منتخب مصر بخسارته الثانية في بطولة العالم لكرة السلة بسقوطه يوم الأحد أمام مونتينغرو 74-89 في مدينة باساي الفلبينية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

واستهل منتخب مونتينغرو المباراة بسرعة بفارق تحركات صانع الألعاب كندريك بيري ونيكولا فوتشيفيتش نجم شيكاغو بولز في الدوري الأمريكي للمحترفين، فيما تميز أداء لاعبي منتخب مصر بالبطء الشديد وسوء التغطية الدفاعية، لينتهي الربع الأول بتفوق مونتينيغرو بفارق 10 نقاط (27-17).

وتحسن الأداء الدفاعي لمنتخب مصر خلال الفترة الثانية بفعل تغييرات المدرب الكندي روي رانا، وشهدت تألق واضح لإيهاب أمين أفضل مسجل للفراعنة برصيد 26 نقطة، وإن غاب التركيز في التسليم والاستلام عن لاعبي مصر في الثواني الأخيرة خاصة مع إصابة عاصم مرعي وعدم إكماله المباراة

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ليوسع منتخب مونتينغرو الفارق إلى 14 نقطة في نهاية الشوط الأول (51-37).

ونجح المنتخب المصري في مجاراة منافسه في الربع الثالث حيث تمكن كل من المنتخبين من تسجيل 19 نقطة.

ومع بداية الفترة الرابعة والأخيرة حاول لاعبو منتخب مصر العودة في النتيجة وتقليص الفارق إلا أن التراجع البدني للاعبين والفارق الفني حسم النتيجة لصالح منتخب مونتينغرو بفارق 15 نقطة وبنتيجة 89-74.

وكان الفراعنة خسروا المباراة الأولى أمام ليتوانيا الجمعة الماضي 67-93.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات أمام المكسيك الثلاثاء المقبل ثم يلعب على المراكز الشرفية من الـ17 إلى الـ32.

 

ملاعب 

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