منتخب مصر يتعرف على منافسه في نهائي كأس عاصمة مصر

الوكيل الإخباري - ضرب المنتخب الكرواتي موعدا ناريا مع نظيره المصري في نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" الودية لكرة القدم ضمن سلسلة "الفيفا".



وتأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي بعد تجاوزه تونس بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي أمس السبت.



وكان المنتخب المصري حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "كأس عاصمة مصر" بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد الجمعة الماضي.



وتقام مواجهة مصر وكرواتيا بعد غد الثلاثاء على ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" في القاهرة، في حين يلعب منتخب تونس أمام نيوزلندا على ملعب "القاهرة الدولي" الثلاثاء أيضا لتحديد صاحب المركز الثالث.

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