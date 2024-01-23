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الثلاثاء، 23-01-2024 03:36 م

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

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الوكيل الإخباري - أعلن محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس الفراعنة، التي تعرض لها في لقاء الرأس الأخضر، مساء الإثنين.

وخرج الشناوي مصابًا، بعدة دقائق قبل نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقال أبو العلا، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري: "الشناوي تعرض لإصابة في الكتف وسيخضع لآشعة لتحديد مدة غيابه".

وشارك الحارس البديل محمد أبو جبل على حساب الشناوي في اللحظات الأخيرة من لقاء الرأس الأخضر.

ويفتقد منتخب مصر لخدمات قائده محمد صلاح؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا بالجولة الثانية لدور المجموعات.

وتأهل منتخب مصر بشق الأنفس بعدما حقق 3 تعادلات في المجموعة الثانية ليحجز الوصافة بعد تعادل غانا مع موزمبيق.

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