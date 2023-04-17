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الإثنين، 17-04-2023 03:37 م

منحة ثلاثية لتشافي قبل قمة أتلتيكو مدريد

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الوكيل الإخباري - حصل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على أنباء سارة، اليوم الإثنين، في مران الفريق الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد شارك الثلاثي المصاب عثمان ديمبلي وبيدري وفرينكي دي يونج في جزء من التدريبات الجماعية لبرشلونة، اليوم الإثنين.
 
وأشارت إلى أن الثلاثي في حالة جيدة، وإذا تأكد هذا الأمر في التدريبات التالية، سيستدعي تشافي اللاعبين الثلاثة لقائمة مباراة برشلونة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، يوم 23 من الشهر الجاري.
 
وأوضحت أن تشافي يحتاج إلى جهود اللاعبين المصابين الآن، أكثر من أي وقت مضى، بعد فشل البارسا في الانتصار خلال آخر جولتين في الليجا.
 
واصل برشلونة، نزيف النقاط بتعادل سلبي للمباراة الثانية على التوالي، خلال مواجهة خيتافي، مساء أمس الأحد، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.
 
وكان برشلونة قد تعادل سلبيا في الجولة الماضية أيضا ضد جيرونا.
 
ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متفوقا بـ11 نقطة على ريال مدريد صاحب الوصافة.

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