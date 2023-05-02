الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

إقرار معدل لـ أحكام الأنظمة الأساسيَّة للجمعيَّات

إقرار معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة

إقرار نظام بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة

الملكة تفتتح مبنى "وجدان فضاء فني" في حديقة المتحف الوطني الأردني

انتهاء أعمال الباص سريع التردد من تقاطع المزارع إلى عين غزال

الحنيفات يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الزراعة المستدامة

مؤسسة الإقراض الزراعي تعيد النظر بأسعار الفوائد والمرابحات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

بحث التعاون بين مستشفى المقاصد وجمعية يد العون للإغاثة

بحث التعاون بين جامعتي الهاشمية وهلنسكي الفنلندية

الثلاثاء، 02-05-2023 04:55 م

من أجل جورجينا .. رونالدو يفكر في إنهاء رحلته مع النصر السعودي

520232161851261242708 (2)


الوكيل الإخباري - زعمت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة نادي النصر السعودي بعد أشهر فقط من انتقاله لـ"العالمي" من مانشستر يونايتد.

ووقع النجم البرتغالي في يناير الماضي على عقد بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني يبقيه في النصر السعودي حتى عام 2025 لكن يبدو أن مقام صاحب الـ38 عاما في السعودية لن يطول بحسب "آل ناسيونال".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو يفكر في إنهاء رحلته مع النصر والعودة إلى ريال مدريد.

وحسب الصحيفة، يبدو أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لرونالدو لكن ليس كلاعب، حيث ينوي تعيينه سفيرا للنادي.

ويقول التقرير إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرى أن رونالدو لن يرفض العودة للارتباط بريال مدريد ليشغل منصب سفير النادي حيث يقتنع رئيس النادي الإسباني أن دور النجم البرتغالي كلاعب انتهى في سانتياغو برنابيو.

وختمت "آل ناسيونال" تقريرها بالإشارة إلى رغبة شريكة رونالدو بالعودة إلى مدريد: "جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو، تتوق للعودة إلى العاصمة الإسبانية حيث التقى الثنائي".

ويعد رونالدو أحد أساطير ريال مدريد والهداف التاريخي للفريق إذ سجل 451 هدفا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها مع الفريق الملكي بين العامين 2009 و2018.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232154456296896101

مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بخطوة جريئة!

520232101154437218412

زيارة ميسي للسعودية تفضح أزمة في باريس

520232102950770011105

كشف تفاصيل عقد كروس الجديد مع ريال مدريد

52023211050318964916 (1)

ريال مدريد يتحدى سوسيداد في صراع المربع الذهبى بالدوري الإسباني

520232113814282092079

الكشف عن سبب زيارة ميسي للسعودية (صور)

52023212307316235556

تيباس يقف ضد مصلحة الأندية الإسبانية ويهاجم نظام بطولة دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة
420233095845720657226

مانشستر يونايتد وأستون فيلا في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي

420232992243784246316 (1)

الشيخ جاسم يقدم عرضه الأخير لشراء مانشستر يونايتد

420232711833583688001

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

420232010304356104152

هالاند المدمر يهدر ركلة الجزاء الأولى له منذ عامين

4202318102747786446986

النصر في ضيافة الهلال بديربي الرياض للعودة إلى قمة الدوري السعودي

420231785316251731724

تفاصيل عرض النصر السعودي لزيدان وموقف كريستيانو رونالدو