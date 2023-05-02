من أجل جورجينا .. رونالدو يفكر في إنهاء رحلته مع النصر السعودي

الوكيل الإخباري - زعمت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة نادي النصر السعودي بعد أشهر فقط من انتقاله لـ"العالمي" من مانشستر يونايتد.



ووقع النجم البرتغالي في يناير الماضي على عقد بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني يبقيه في النصر السعودي حتى عام 2025 لكن يبدو أن مقام صاحب الـ38 عاما في السعودية لن يطول بحسب "آل ناسيونال".



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو يفكر في إنهاء رحلته مع النصر والعودة إلى ريال مدريد.



وحسب الصحيفة، يبدو أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لرونالدو لكن ليس كلاعب، حيث ينوي تعيينه سفيرا للنادي.



ويقول التقرير إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرى أن رونالدو لن يرفض العودة للارتباط بريال مدريد ليشغل منصب سفير النادي حيث يقتنع رئيس النادي الإسباني أن دور النجم البرتغالي كلاعب انتهى في سانتياغو برنابيو.



وختمت "آل ناسيونال" تقريرها بالإشارة إلى رغبة شريكة رونالدو بالعودة إلى مدريد: "جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو، تتوق للعودة إلى العاصمة الإسبانية حيث التقى الثنائي".



ويعد رونالدو أحد أساطير ريال مدريد والهداف التاريخي للفريق إذ سجل 451 هدفا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها مع الفريق الملكي بين العامين 2009 و2018.

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