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الأربعاء، 07-06-2023 03:34 م

من بقايا مسروقاته.. ألتراس نابولي يفاجئ المدرب الراحل بهدية غريبة!

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الوكيل الإخباري -  قدمت مجموعة من جماهير نابولي المعروفة باسم Ultras Curva B هدية خاصة لمدرب فريقهم لوتشيانو سباليتي بعد قرار رحيله عن النادي، رغم قيادته الفريق للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

المدرب الإيطالي عقب توقيع عقود تدريبه للفريق الإيطالي في 2021 تعرض للسرقة، حيث تمت سرقة سيارته، من قبل مجموعة الألتراس والتي وعدته حينها أنه عندما يقرر الرحيل عن النادي سيقومون بإعادتها له من جديد.

وشهد المؤتمر الصحفي الوداعي لسباليتي اقتحام بعض من أعضاء الألتراس من أجل تقديم هدايا الوداع لصاحب الفضل في إعادتهم على عرش الكرة الإيطالية، حيث دخل ثلاثة من أعضاء المجموعة ملثمين ومعهم صندوق كبير مغطى بألوان قميص نادي الجنوب.

وطلبوا من المدرب أن يفتح الصندوق، ليتفاجأ بتواجد مقود سيارته التي سرقت منه في 2021، إلى جانب عدد من الأقراص المدمجة التي تتضمن ألبومات موسيقية تعود إلى المطرب بينو دانييلي التي كانت في السيارة المسروقة أيضا.

وفي نهاية المقطع قام أحد الأشخاص بتذكير سباليتي ببيان مجموعة الألتراس الذي وعدوه فيه بأنهم سيعيدون له سيارته لو غادر الفريق آنذاك.

وبعد أن قاد نابولي إلى إنجاز تاريخي بحصد لقب الدوري الإيطالي مع الفريق بعد غياب البطولة عن خزائن النادي منذ 33 عاما، سيأخذ سباليتي إجازة لمدة سنة ولن يتولى الإشراف على أي فريق بعد أن بلغ 64 عاما كأكبر مدرب يتوج بطلا في الدوري الإيطالي.

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