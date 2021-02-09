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الثلاثاء، 09-02-2021 01:36 م

من غرفة العمليات.. أول تعليق من سلمان الفرج بعد نهاية موسمه مع الهلال

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الوكيل الإخباري _ أصدر النجم سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، أول تعليق له، بعد تأكد نهاية موسمه، إثر غيابه عن الملاعب، لـ4 أشهر قادمة.

وسلمان الفرج الذي وقع منذ أسابيع قليلة، على عقود جديدة مع الزعيم، تعرض إلى إصابة خطيرة أثناء مشاركته ضد النصر، في الـ30 من يناير الماضي ، في لقاء نهائي كأس السوبر، حين خسر رفاق المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، اللقب، بثلاثية نظيفة.

وأفاد الهلال في بيان رسمي قصير، أن الفرج، أجرى عملية جراحية ناجحة في مفصل القدم، موضحًا أن اللاعب سيعود إلى الرياض، الخميس المقبل.


ومن غرفة العمليات، خرج سلمان الفرج عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، من أجل طمأنة محبيه، على حالته الصحية، فور نهاية العملية الجراحية.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، ظهر في غرفة العمليات، مبتسمًا، كما كتب: "الله يسلمكم يارب، أبشركم، أنا الحمد لله بخير وصحة".

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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