من هم أبرز زملاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟

الوكيل الإخباري - يتوق جمهور كرة القدم إلى معرفة المزيد عن أخبار نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعدما أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقاله إليه مؤخراً.



وأكد بطل كأس العالم 2022، المتوج 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة كأفضل لاعبي العالم، أنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الجاري، ليعلن اختيار الدوري الأمريكي وجهة له.



ويمتلك أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، 30% من أسهم النادي الأمريكي.



من هم أبرز زملاء ميسي في إنتر ميامي؟ يعتبر الفنزويلي جوزيف مارتينيز، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي صاحب 30 عاماً، من أهم نجوم الفريق، وتعاقد النادي معه في وقت سابق بعد 6 سنوات في أتالانتا يونايتد.



وتواجد مارتينيز في تشكيل الموسم بالدوري الأمريكي خلال أول 3 سنوات في البطولة، ونال جائزة "لاندون دونوفان" في 2018 و2019، بالإضافة لتحقيقه كأس أمريكا في 2019.



جوزيف مارتينيز



وشهد عام 2018 تتويج المهاجم الفنزويلي بجائزة هداف الدوري برصيد 31 هدفاً وحصد في عامي 2019 و2022 جائزة أفضل هداف.



ويعتبر المهاجم المخضرم صاحب أكبر عدد من الهاتريك في تاريخ الدوري الأمريكي، بواقع 6 مرات، منها 3 في 2017 ومثلها في 2018، بالإضافة إلى أنه كان أسرع من وصل إلى 100 هدف في الدوري الأمريكي، وذلك بعد 125 مباراة فقط.



ويعتبر الأرجنتيني نيكولاس ستيفانيلي، 28 عاماً، الذي انضم إلى ميامي في يناير الماضي، من أهم اللاعبين في الفريق الذي سيمثله مواطنه.



ولعب ستيفانيلي لعدة أندية أرجنتينية قبل الانتقال لميامي أبرزها "كلوب سوشيال" و"ديبورتيفو ديفنسا" و"جاستيكا" و"فيلا دالميني"، بالإضافة لتجربة في السويد مع فريق أيك، وأخرى في قبرص مع أنورثوسيس فاغومستا ويونيون لا كاليرا التشيلي.



ويوجد في إنتر ميامي إكوادوري آخر هو ليوناردو كامبانا، 22 عاماً، إذ انضم للفريق معاراً في 2022 من ولفرهامبتون الإنجليزي قبل أن يوقع في يناير الماضي عقداً دائماً.



ومن الدوري الفرنسي يتواجد كورنيتن جيان، 27 عاماً، وهو لاعب سابق لفرق تروا وموناكو وتولوز ولينس، وخاض 249 مباراة في كافة المسابقات على مدار مشواره منها مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.



وانضم جيان إلى إنتر ميامي في منتصف 2022، ويطلق عليه لقب "كوكو".



فيدريكو رودولفو بيزارو



ومن الأسماء الواعدة في إنتر ميامي، هو جاكي لا كافا، 22 عاماً، والذي قضى موسم 2022 معاراً لفريق تامبا باي، حيث قاد الفريق للمركز الثالث في الدوري والتأهل لنصف النهائي في الأدوار الفاصلة.



يتوقع كذلك أن يحقق فيدريكو رودولفو بيزارو لاعب الوسط المكسيكي لإنتر ميامي، 29 عاماً، تفاعلاً هجومياً مع ميسي.



وحقق بيزارو من قبل لقب الكأس الذهبية مع منتخب المكسيك في 2019، وفاز مرتين بدوري أبطال الكونكاكاف، واحدة مع غوادالاخارا وأخرى مع مونتيري و3 مرات بالدوري المحلي مع باتشوكا وغوادالاخارا ومونتيري، حيث اختير في 2018 كأفضل لاعب صاعد في دوري أبطال الكونكاكاف.

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