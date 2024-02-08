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الخميس، 08-02-2024 02:40 م

من هو فتى الجنوب الأردني الذي أبهر قارة آسيا؟

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الوكيل الإخباري - مهاجم قناص من الطراز الرفيع، وضع بصمة أردنية هجومية في بطولة كأس آسيا، أشاد به جميع المحللين والصحافيين والفضائيات والقنوات الرياضية، هو المهاجم الأردني الشاب يزن النعيمات الذي أبدع في البطولة وسط أنظار الجماهير.

النعيمات أبدع مع الكتيبة الأردنية في بطولة آسيا، وكان له بصمات كبيرة أسهمت في وصول "النشامى" إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها "العنابي" القطري يوم السبت.

• من هو يزن النعيمات؟

اسمه يزن عبد الله عايد النعيمات من مواليد 4 يونيو 1999 وهو مهاجم أُردني يلعب حالياً في النادي الأهلي في دوري نجوم قطر، وقبلها كان يلعب مع نادي سحاب الأردني.

اللاعب يزن أصله من من الشراة محافظة معان جنوبي الأردن، وهم من أصحاب الأملاك في قرية أبودنة في قضاء ايل وسبب تسميته بـ"فتى الجنوب" كونه من جنوبي الأردن، والده متقاعد من القوات المسلحة الأردنية وتقيم عائلته في منطقة سحاب في العاصمة الأردنية عمّان.

• بداية القصة

قصة النعيمات مع كرة القدم بدأت منذ الصغر، وتحديداً عندما كان يلعب في مركز تدريب الأمير علي بن الحسين، الذي كان قد أُسِس من قبل المدرب المصري الراحل محمود الجوهري في أكتوبر 2020، حيث نال يزن جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا.

وبرز النعيمات في نادي سحاب بدوري المحترفين الأردني، وكان قناصاً لا يفوت أنصاف الفرص لإحراز الأهداف، ومن ثم توصل نادي سحاب لاتفاق يقضي باحتراف مهاجم الفريق يزن نعيمات في فريق الأهلي القطري، وكان النعيمات قد رفض للاحتراف في بلجيكا، مفضلا الاحتراف في الأهلي القطري، لينتقل رسمياً بتاريخ 1 يناير 2022 للنادي الأهلي القطري.

•منتخب النشامى

القناص النعيمات شارك لأول مرة مع المنتخب الأردني في 1 فبراير/شباط 2021، كانت مباراة ودية ضد منتخب طاجيكستان، وفاز فيها المنتخب الأردني 2-0، حيث خاض بعدها 41 مباراة دولية وسجل 14 هدفا دوليا.

عُرِف اللاعب بشكل واسع بعد كأس العرب 2021، وكان قد سجل 3 أهداف وتألق مع المنتخب الأردني بشكل ملحوظ حينها، حتى وصلته عقود للعب في الأندية الخليجية والبلجيكية، وصل النعيمات مع المنتخب الوطني للدور الربع النهائي لكأس العرب 2021، ونهائي كأس آسيا 2023.

• النعيمات بالأرقام

وقال الصحفي الأردني أحمد ملاح، أحد أبرز الصحافيين الرياضيين المختصين بالأرقام والإحصائيات إن النعيمات استطاع إحراز 3 أهداف حاسمة في البطولة، وصنع هدفين، ولفت الانتباه بالعديد من المراوغات والهجمات المرتدة.

وأوضح الملاح في تصريح لـ"العربية.نت" إنه خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية أكنت الصفحات الخاصة بكل من موسى التعمري ويزن النعيمات الأكثر زيارة عبر موقع Transfermarkt وهو أشهر وأهم موقع لاحتساب القيمة السوقية للاعبين وإحصائياتهم وموقع يتم الاعتماد عليه من قبل الأندية العالمية ووكلاء اللاعبين للتعاقد معهم.

وأشار الملاح إلى أن التعمري ثالث أكثر لاعب تمت زيارة صفحت، والنعيمات سابع أكثر لاعب تمت زيارة صفحت، حيث أن موقع Transfermarkt يزوره شهرياً ٣٩ مليون زائر وفقاً لإحصائيات عام 2021.

•أغنية مع كل فوز

وأصبحت الجماهير الأردنية والعربية تنتظر ظهور النعيمات عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة ليس ليعقب على الفوز، بل للاستماع للأغاني الوطنية التي يؤديها.

وتتصدر في كل مباراة أغنية للاعب النعيمات ويصبح "الترند" بسبب صوته الجميل والآداء المرهف الذي يؤدي فيه الأغنية.

كما احتفل النعيمات بأهدافه على الطريقة الأردنية والعربية الأصيلة من خلال تناول "المنسف" ومن بعدها احتساء "القهوة العربية".

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