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الإثنين، 28-11-2022 09:33 ص

من هو لاعب منتخب الأرجنتين الذي ذهب لطبيب نفسي بسبب هدف سالم الدوسري؟

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الوكيل الإخباري -  فجّر حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المكسيك: "بعد مباراة السعودية تواصلت مع طبيب نفسي.. السعودية سددوا عليّ مرتين وسجلوا هدفين"، بحسب موقع "ديلي بوست سبورت" الرياضي.

وأضاف :" لديّ 45 مليون أرجنتيني ورائي، وكان عليّ أن أعطي مستوى أكبر؛ لذلك شعرت بالمسؤولية".

جدير بالذكر أنه لأول مرة يخسر منتخب الأرجنتين من فريق عربي في تاريخ كأس العالم.

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