مهاجم بايرن ميونخ: ألعب دور الجوكر النبيل

الوكيل الإخباري - أوضح ماتيس تيل مهاجم بايرن ميونخ، موقفه من لعب دور البديل دائمًا في أغلب مباريات فريقه هذا الموسم، رغم تألقه في الدقائق القليلة التي يشارك بها.



ورغم مشاركة المهاجم الفرنسي في 480 دقيقة فقط هذا الموسم، إلا أنه نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين بمختلف البطولات.



وخلال تصريحات لصحيفة ليكيب، قال تيل "لا أشعر بالاستياء من قلة عدد الدقائق التي أحصل عليها، لكن هدفي الواضح هو العمل للحصول على فرصة اللعب أساسيا".



وأضاف "اليوم ألعب دور الجوكر النبيل، لكن هذا مالا أريده على المدى الطويل، وبغض النظر عن الوضع الراهن، أريد الاستمرار في التعلم للحصول على دور أكبر مع الفريق".



وفي ختام تصريحاته، شدد صاحب الـ 18 عامًا، على قناعته بحتمية التعلم باستمرار من أجل مواصلة التطور والنمو.

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