مهاجم غينيا الإستوائية هداف الكان

الوكيل الإخباري - فاز إيميليو نسووي مهاجم منتخب غينيا الإستوائية، بلقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار.



وسجل نسووي 5 أهداف في النسخة الحالية للكان، من بينها هاتريك في مرمى كوت ديفوار صاحبة الضيافة.



ولم يستطع أي لاعب آخر، كسر رقم نسووي، رغم خروج منتخب غينيا الإستوائية من دور الـ 16 على يد غينيا بنتيجة 0-1.



وأصبح نسووي، ثاني لاعب من غينيا الإستوائية، يحصد هذا اللقب، بعدما حققه أيضا خافيير بالبوا في نسخة 2015 برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الغاني أندريه أيو، والتونسي أحمد العكايشي، وديوميرسي مبوكاني وتييفي بيفوما.



وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تغلبه في اللقاء النهائي بنتيجة 2-1 على حساب نيجيريا.

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