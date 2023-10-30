مهاجم ليفربول السابق: قررت الرحيل عن الريدز بعدما تدربت مع صلاح

الوكيل الإخباري - كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم "الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.



ودافع أونيي عن ألوان نادي ليفربول بين العامين 2015 و2021، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حيث قضى معظم تلك الفترة خارج صفوف "الريدز"، في ألمانيا وهولندا وبلجيكا على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى نوتنغهام فورست مقابل 6.5 ملايين جنيه إسترليني في 2021.



وتألق اللاعب النيجيري مع نوتنغهام مع بداية الموسم الحالي إذ سجل له ثلاثة أهداف وصنع هدفا في ست مباريات.



وقبل مواجهة نوتنغهام فورست وليفربول التي أقيمت ظهر يوم الأحد لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز "الريدز" بثلاثية دون رد، تحدث أونيي الذي غاب عن مباراة اليوم ضد فريقه السابق بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، عن فترته مع ليفربول، وقال عنها في تصريحات صحفية، إن التدريب مع أمثال محمد صلاح وساديو ماني ساعده على إدراك أن الوقت قد حان لمغادرة ليفربول.



وأضاف: "الجلسات التدريبية كانت رائعة، بالنسبة لي كلاعب تلك كانت البيئة التي كنت أرغب فيها دائما".



وتابع: "ولكن في الحياة يتعين عليك في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة، لقد أدركت أنني بحاجة إلى المشاركة في المباريات بانتظام، في ذلك الوقت كان يوجد صلاح، وماني وفيرمينو".



وأضاف: "كنت أعلم بوجود هؤلاء، أن فرصة اللعب بانتظام كانت ضئيلة للغاية، كان من الصعب الرحيل، ولكنه قراراً ما كان علي اتخاذه".

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