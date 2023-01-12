مهاجم هولندا يمسك بقلم التوقيع لمانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - يستعد المهاجم الهولندي فاوت فيجهورست، للتوجه إلى مدينة مانشستر، من أجل توقيع عقود انتقاله للفريق على سبيل الإعارة قادما من بيرنلي، بعد إنهاء رحلته مع بشكتاش التركي.



وتواجد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا في صفوف الفريق التركي على سبيل الإعارة، لكنه قرر الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد حتى نهاية الموسم.



وقال موقع "سكاي سبورتس"، أن فيجهورست توجه إلى بشكتاش صباح اليوم الخميس للتوقيع على العقود الخاصة بإنهاء إعارته للفريق.



وسيطير المهاجم الهولندي إلى مدينة مانشستر اليوم، لإجراء الكشف الطبي، بعد التوصل لاتفاق مع الشياطين الحمر، أمس الأربعاء.



وسيدفع مانشستر يونايتد الفارق ما بين ثمن الإعارة وأجر لاعب ما قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني، حيث يستهدف تسجيل اللاعب غدًا الجمعة، كي يكون متاحًا في الديربي أمام مانشستر سيتي، السبت المقبل.



يذكر أن فيجهورست سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، في 16 مباراة خاضها في الدوري التركي رفقة بشكتاش، وسينضم لمانشستر يونايتد لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اضافة اعلان

ملاعب