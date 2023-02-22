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الأربعاء، 22-02-2023 03:40 م

مهمة محفوفة بالمخاطر.. جولة يوم التأسيس تختبر رونالدو والنصر

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الوكيل الإخباري - يسعى فريق الاتحاد لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف الرائد غدًا الخميس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في مستهل منافسات جولة "يوم التأسيس" من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويصادف اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير/شباط يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.


وكان الشباب قد خاض مباراته في هذه المرحلة يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفاز على الطائي 2-1.

كما تأجلت مباراة الهلال ضد الفتح بالجولة نفسها إلى 6 مارس/آذار المقبل، لانشغال الأزرق بمنافسات دوري أبطال آسيا.

وسوف يحسم المدرب البرتغالي نونو سانتو مشاركة مهاجمه عبد الرزاق حمدالله والمدافع زكريا هوساوي من عدمها في مباراة الغد، بعد تدريبات العميد مساء اليوم الأربعاء، بعدما خاضا تمارين تأهيلية في الفترة الماضية.

وتأكد غياب مهند الشنقيطي الذي يستعد للسفر إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية من أجل علاج قطع في وتر العضلة الضامة.

كما يفتقد اتحاد جدة غدًا قائده أحمد حجازي، لتراكم البطاقات، بعد إنذاره أمام الاتفاق بالجولة الماضية.


ويمتلك اتحاد جدة 40 نقطة بالتساوي مع النصر الذي يتصدر بفارق الأهداف، ولن تكون مهمته سهلة أمام الرائد "العنيد".

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ويملك الرائد هجومًا ناريًا بوجود جوليو تفاريس، الحاصل على أعلى تقييم في الجولة الماضية، ومعه الخطير المغربي محمد فوزير والروماني ميتريتا.

مهمة صعبة

وتنتظر النصر مهمة صعبة في مدينة أبها، عندما يحل ضيفا على ضمك، يوم السبت المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى كريستيانو رونالدو ليحمل فريقه على أكتافه للحفاظ على الصدارة، في ظل حالة عدم الرضا على أداء الفريق رغم انتصاراته المتتالية، تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وتلقى النصر ضربة موجعة بإصابة صانع ألعابه الأرجنتيني بيتي مارتنيز بقطع في الرباط الصليبي.

ويعول الفرنسي جارسيا على ثنائية رونالدو وتاليسكا، ومن خلفهما لويس جوستافو، مع دخول عبد الرحمن غريب فورمة المباريات بقوة إذ أصبح أحد حلول الفريق الهجومية.

ويتوقع عودة المدافع ألفارو رودريجيز، بعدما شارك في التدريبات الجماعية.

على الناحية الأخرى، يحاول ضمك استعادة انتصاراته المفقودة في آخر 3 مباريات، حيث خسر من الشباب 2-1، وتعادل مع الفيحاء 1-1، وخسر من الخليج 2-0.

وتراجع الفريق إلى المركز السابع بـ22 نقطة، ويسعى لانتفاضة محتملة، مما يجعل مهمة النصر في جنوب المملكة محفوفة بالمخاطر.

وفي بقية المباريات يلعب التعاون مع الفيحاء غدا الخميس، وأبها مع الوحدة والعدالة مع الخليج يوم الجمعة، بينما سيلتقي الباطن فريق الاتفاق السبت المقبل.

 

 

ملاعب 

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