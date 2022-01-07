السبت 08-01-2022
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الجمعة، 07-01-2022 10:30 م

مهند خير الله يقترب من الوحدات

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الوكيل الإخباري - أصبح المدافع الدولي، مهند خير الله، قريبا من الانضمام لصفوف فريق الوحدات لكرة القدم، ليمثله في الموسم المقبل.

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وقطعت المفاوضات بين الطرفين شوطا كبيرا، بانتظار أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن الصفقة.


وكان مهند خير الله قريبا من الانضمام لفريق الحسين إربد، قبل أن يدخل الوحدات على خط المفاوضات.


ويعتبر خير الله من اللاعبين المميزين، حيث يلعب بمركز قلب الدفاع، ويجيد أيضا كلاعب ارتكاز.


وبرز خير الله مع فريق الجزيرة، كما لعب للرمثا، وتم اختياره أكثر من مرة ضمن صفوف منتخب الأردن.


وكان الوحدات قد تعاقد مع كل من "محمد أبو حشيش وأحمد سريوة وعمر مناصرة وتامر صالح"، كما جدد عقدي فراس شلباية وأحمد عبد الستار، وفي طريقه لتجديد عقد أحمد إلياس.

 




 

 


 

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