مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأردن

الوكيل الإخباري - اختتمت مساء أمس الجمعة 16 أيلول منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن 2022.



وحجز الرمثا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بفوزه على السلط 3-1، وتغلب الفيصلي على سحاب 3-0، فيما حسم مغير السرحان تأهله على حساب الصريح بالركلات الترجيحية 6-5 بعد التعادل بالوقت الأصلي 1-1.



وفاز الحسين على العربي 3-1، والوحدات على السرحان 4-0، بينما حجز عمان FC بطاقة التأهل بعد فوزه بالركلات الترجيحية 6-5 على البقعة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.



وتخطى شباب العقبة نظيره اتحاد الرمثا بهدف نظيف، فيما صعد الجزيرة إلى الدور ربع النهائي بفوزه على شباب الأردن بالركلات الترجيحية 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 0-0.



ويقام الدور ربع النهائي خلال الفترة 14-16 تشرين الأول المقبل، حيث يلتقي عمان FC مع مغير السرحان، شباب العقبة مع الحسين، الجزيرة مع الرمثا، والوحدات مع الفيصلي.

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