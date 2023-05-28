الأحد 28-05-2023
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الأحد، 28-05-2023 01:45 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 28 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، فضلا عن نهائي كأس الكونفدرالية الذي يجمع بين يانج أفريكانز ضد اتحاد الجزائر.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أرسنال× وولفرهامبتون - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium                      

أستون فيلا× برايتون - الساعة 6:30 مساء

برينتفورد× مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium    

تشيلسي× نيوكاسل يوناتيد - الساعة 6:30 مساء

كريستال بالاس× نوتينجهام فورست - الساعة 6:30 مساء

إيفرتون× بورنموث - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

ليدز يونايتد× توتنهام - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليستر سيتي× وست هام يوناتيد - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مانشستر يونايتد× فولهام - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium    

ساوثهامبتون× ليفربول - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو× إلتشي- الساعة 8 مساء

أتلتيكو مدريد× ريال سوسيداد- الساعة 8 مساء

برشلونة× ريال مايوركا- الساعة 8 مساء  على قناة beIN Sports HD 1   

خيتافي× أوساسونا- الساعة 8 مساء

قادش× سيلتا فيجو- الساعة 8 مساء

رايو فاليكانو× فياريال- الساعة 8 مساء

ألميريا× بلد الوليد- الساعة 8 مساء

جيرونا× ريال بيتيس- الساعة 8 مساء

فالنسيا× إسبانيول- الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا× إمبولي- الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا× نابولي- الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرا

لاتسيو× كريمونيزي- الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس× ميلان- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
العراق× إنجلترا- الساعة 9 مساء

تونس× أوروجواي- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية
يانج أفريكانز× اتحاد الجزائر- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4    

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
حرس الحدود× غزل المحلة- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

إنبي× فيوتشر- الساعة 9:30 مساء على قناة أون سبورت


مواعيد مباريات كأس تونس
الترجي× الأولمبي الباجي- الساعة 6 مساء

 

ملاعب 

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