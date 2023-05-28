مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 28 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، فضلا عن نهائي كأس الكونفدرالية الذي يجمع بين يانج أفريكانز ضد اتحاد الجزائر.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال× وولفرهامبتون - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



أستون فيلا× برايتون - الساعة 6:30 مساء



برينتفورد× مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



تشيلسي× نيوكاسل يوناتيد - الساعة 6:30 مساء



كريستال بالاس× نوتينجهام فورست - الساعة 6:30 مساء



إيفرتون× بورنموث - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect



ليدز يونايتد× توتنهام - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



ليستر سيتي× وست هام يوناتيد - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 7



مانشستر يونايتد× فولهام - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



ساوثهامبتون× ليفربول - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو× إلتشي- الساعة 8 مساء



أتلتيكو مدريد× ريال سوسيداد- الساعة 8 مساء



برشلونة× ريال مايوركا- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1



خيتافي× أوساسونا- الساعة 8 مساء



قادش× سيلتا فيجو- الساعة 8 مساء



رايو فاليكانو× فياريال- الساعة 8 مساء



ألميريا× بلد الوليد- الساعة 8 مساء



جيرونا× ريال بيتيس- الساعة 8 مساء



فالنسيا× إسبانيول- الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا× إمبولي- الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1



بولونيا× نابولي- الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرا



لاتسيو× كريمونيزي- الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



يوفنتوس× ميلان- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

العراق× إنجلترا- الساعة 9 مساء



تونس× أوروجواي- الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

يانج أفريكانز× اتحاد الجزائر- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

حرس الحدود× غزل المحلة- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت



إنبي× فيوتشر- الساعة 9:30 مساء على قناة أون سبورت





مواعيد مباريات كأس تونس

الترجي× الأولمبي الباجي- الساعة 6 مساء

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