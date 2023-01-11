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الأربعاء، 11-01-2023 01:43 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 11-1-2023 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها موقعة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "الملك فهد الدولي"، والزمالك والإتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.

مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة 
 

ريال مدريد X فالنسيا – 10 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 
نوتينجهام فورست X وولفرهامبتون – 10.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

 
ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 
أجاكسيو X ستاد ريمس – 9 مساء - beIN Sports Connect

أوكسير X تولوز –9 مساء - beIN Sports Connect
 
كليرمون فوت 63 X رين – 9 مساء - beIN Sports Connect
 
نانت X ليون – 9 مساء - beIN Sports Connect
 
ستاد بريست X ليل – 9مساء - beIN Sports Connect
 
لوريان X موناكو – 11 مساء - beIN Sports Connect
 
 نيس X مونبلييه – 11 مساء - beIN Sports Connect
 
باريس سان جيرمان X أنجيه – 11 مساء - beIN Sports Connect
 
ستراسبورج X لانس – 11 مساء - beIN Sports Connect
 
تروا X أولمبيك مارسيليا – 11 مساء - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
سموحة X طلائع الجيش – 3.45 مساء – ONTime Sports

الداخلية  X البنك الأهلي – 3.45 مساء - ONTime Sports
 
الإتحاد السكندري X الزمالك – 8 مساء - ONTime Sports
 
فيوتشر X بيراميدز – 8 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
ميلان X تورينو – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1

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