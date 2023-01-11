مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 11-1-2023 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها موقعة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "الملك فهد الدولي"، والزمالك والإتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.



مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة





ريال مدريد X فالنسيا – 10 مساء - SSC1 HD



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

نوتينجهام فورست X وولفرهامبتون – 10.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium





ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أجاكسيو X ستاد ريمس – 9 مساء - beIN Sports Connect



أوكسير X تولوز –9 مساء - beIN Sports Connect



كليرمون فوت 63 X رين – 9 مساء - beIN Sports Connect



نانت X ليون – 9 مساء - beIN Sports Connect



ستاد بريست X ليل – 9مساء - beIN Sports Connect



لوريان X موناكو – 11 مساء - beIN Sports Connect



نيس X مونبلييه – 11 مساء - beIN Sports Connect



باريس سان جيرمان X أنجيه – 11 مساء - beIN Sports Connect



ستراسبورج X لانس – 11 مساء - beIN Sports Connect



تروا X أولمبيك مارسيليا – 11 مساء - beIN Sports Connect



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X طلائع الجيش – 3.45 مساء – ONTime Sports



الداخلية X البنك الأهلي – 3.45 مساء - ONTime Sports



الإتحاد السكندري X الزمالك – 8 مساء - ONTime Sports



فيوتشر X بيراميدز – 8 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ميلان X تورينو – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1

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