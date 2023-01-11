مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 11-1-2023 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها موقعة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "الملك فهد الدولي"، والزمالك والإتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.
مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مدريد X فالنسيا – 10 مساء - SSC1 HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
نوتينجهام فورست X وولفرهامبتون – 10.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
أجاكسيو X ستاد ريمس – 9 مساء - beIN Sports Connect
أوكسير X تولوز –9 مساء - beIN Sports Connect
كليرمون فوت 63 X رين – 9 مساء - beIN Sports Connect
نانت X ليون – 9 مساء - beIN Sports Connect
ستاد بريست X ليل – 9مساء - beIN Sports Connect
لوريان X موناكو – 11 مساء - beIN Sports Connect
نيس X مونبلييه – 11 مساء - beIN Sports Connect
باريس سان جيرمان X أنجيه – 11 مساء - beIN Sports Connect
ستراسبورج X لانس – 11 مساء - beIN Sports Connect
تروا X أولمبيك مارسيليا – 11 مساء - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سموحة X طلائع الجيش – 3.45 مساء – ONTime Sports
الداخلية X البنك الأهلي – 3.45 مساء - ONTime Sports
الإتحاد السكندري X الزمالك – 8 مساء - ONTime Sports
فيوتشر X بيراميدز – 8 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
ميلان X تورينو – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1
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