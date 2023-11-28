الثلاثاء 28-11-2023
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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 04:40 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها عندما يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبرشلونة ضد بوروتو البرتغالي ومانشستر سيتي مع لايبزيج الألماني ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 
كما تشهد الجولة السابعة من عمر الدوري المصري،إقامة مباراتين قويتين حينما يلتقي الأهلي مع سموحة وبيراميدز مع الإسماعيلي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
لاتسيو X سيلتك – 8.45 مساءً
 
شاختار X رويال أنتويرب  – 8.45 مساءً
 
فينورد X أتلتيكو مدريد – 11 مساءً – beIN Sports Fr 5 HD max
مانشستر سيتي X لايبزيج– 11 مساءً- beIN Sports HD 2

يونج بويز X سرفينا زفيزدا الصربي  – 11 مساءً 

برشلونة X بورتو – 10 مساءً - beIN Sports HD3
 
ميلان X بوروسيا دورتموند – 11 مساءً –beIN Sports 1 FR
 
باريس سان جيرمان X نيوكاسل يونايتد – 11 مساء - beIN Sports HD 1
 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
العين X باختاكور – الساعة 7 مساء   

أهال X الفيحاء – الساعة 7 مساء
 
نافباخور نامانجان  X الهلال – الساعة 7 مساء 

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب 
الأرجنتينx ألمانيا- الساعة 11:30 صباحا 

مالي x فرنسا– الساعة 3 ظهرا 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

بيراميدز x الإسماعيلي– الساعة 5 عصرا  على أون سبورت
 
الأهلي x سموحة– الساعة 8 مساء  على أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري المغربي
الجيش الملكي x الوداد– الساعة 6 مساء

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ملاعب 

 

 




 

 


 

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