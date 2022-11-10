الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 10-11-2022 04:24 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 10-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو ×سيلتا فيجو- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فالنسيا× ريال بيتيس- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مدريد× قادش- الساعة 11:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا ×يوفنتوس- الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو× مونزا- الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

 
مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد ×أستون فيلا- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

 
مواعيد مباريات ودية دولية
إيران × نيكاراجوا - الساعة 7 مساء

بنما× السعودية- الساعة 8 مساء

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