مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 9-3-2023 العديد من المباريات الهامة، يتقدمها مباراة أرسنال وسبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
روما X ريال سوسيداد – 8.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
باير ليفركوزن X فرينكفاروزي – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
يونيون برلين X سانت جيلواز – 8.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
سبورتينج لشبونة X أرسنال – 8.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
إشبيلية X فنربخشة – 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
يوفنتوس X فرايبورج – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد X ريال بيتيس – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
شاختار دونيتسك X فينورد – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
آيك لارنكا القبرصي X وست هام – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
أندرلخت X فياريال – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2 English
شيريف تيراسبول X نيس – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2
فيورنتينا X سيفاس سبور – 11 مساء - beIN Sports HD 1
ليخب بوزنان البولندي X يور جوردين السويدي –11 مساء - beIN Sports HD 2 English
بازل X سلوفان براتيسلافا – 11 مساء - beIN Sports HD 3 English
جينت البلجيكي X إسطنبول باشاك شهير –11 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق X الوحدة – 4 مساء
الباطن X الخليج – 4 مساء
الإتحاد X النصر – 8.30 مساء
الشباب X الفيحاء – 8.30 مساء
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