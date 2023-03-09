الخميس 09-03-2023
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الخميس، 09-03-2023 04:19 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الخميس 9-3-2023 العديد من المباريات الهامة، يتقدمها مباراة أرسنال وسبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023.

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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 
روما X ريال سوسيداد – 8.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

باير ليفركوزن X فرينكفاروزي – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

يونيون برلين X سانت جيلواز – 8.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

سبورتينج لشبونة X أرسنال – 8.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية X فنربخشة – 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

يوفنتوس X فرايبورج – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد X ريال بيتيس – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

شاختار دونيتسك X فينورد – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
 
آيك لارنكا القبرصي X وست هام – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2


أندرلخت X فياريال – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2 English


شيريف تيراسبول X نيس – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2


فيورنتينا X سيفاس سبور – 11 مساء - beIN Sports HD 1

ليخب بوزنان البولندي X يور جوردين السويدي –11 مساء - beIN Sports HD 2 English

بازل X سلوفان براتيسلافا – 11 مساء - beIN Sports HD 3 English

جينت البلجيكي X إسطنبول باشاك شهير –11 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الاتفاق X الوحدة – 4 مساء

الباطن X الخليج – 4 مساء

الإتحاد X النصر – 8.30 مساء

الشباب X الفيحاء – 8.30 مساء

 

ملاعب 

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