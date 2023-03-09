مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 9-3-2023 العديد من المباريات الهامة، يتقدمها مباراة أرسنال وسبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023.





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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



روما X ريال سوسيداد – 8.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



باير ليفركوزن X فرينكفاروزي – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



يونيون برلين X سانت جيلواز – 8.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



سبورتينج لشبونة X أرسنال – 8.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



إشبيلية X فنربخشة – 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



يوفنتوس X فرايبورج – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مانشستر يونايتد X ريال بيتيس – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



شاختار دونيتسك X فينورد – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



آيك لارنكا القبرصي X وست هام – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2





أندرلخت X فياريال – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2 English





شيريف تيراسبول X نيس – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2





فيورنتينا X سيفاس سبور – 11 مساء - beIN Sports HD 1



ليخب بوزنان البولندي X يور جوردين السويدي –11 مساء - beIN Sports HD 2 English



بازل X سلوفان براتيسلافا – 11 مساء - beIN Sports HD 3 English



جينت البلجيكي X إسطنبول باشاك شهير –11 مساء - beIN Sports HD Xtra 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الاتفاق X الوحدة – 4 مساء



الباطن X الخليج – 4 مساء



الإتحاد X النصر – 8.30 مساء



الشباب X الفيحاء – 8.30 مساء

ملاعب

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