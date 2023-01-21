مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 21 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الزمالك مع الأهلي في الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليفربول X تشيلسي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء
ليستر سيتي X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ساوثهامتون X أستون فيلا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
وست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إسبانيول X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X بلد الوليد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية X قاديش - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X ليتشي - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا X نابولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X تورينو – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X هوفنهايم - الساعة 5:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X شالكه 04 - الساعة 5:30 عصرا
فولفسبورج X فرايبورج - الساعة 5:30 عصرا
بوخوم X هيرتا برلين - الساعة 5:30 عصرا
شتوتجارت X ماينز 05 - الساعة 5:30 عصرا
كولن X فيردر بريمن – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا
جالاتا سراي X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الوحدة X الطائي – الساعة 6 مساء على قناة ssc
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك X الأهلي – الساعة 9:30 مساء على قناة ON Time Sports
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