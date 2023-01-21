السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار للاردن بهذا الموعد

وزير الإدارة المحلية ينعى المهندس حسين بني هاني

توضيح من مديرية الامن العام بشأن مخالفات السير

التخليص على أكثر من 61 ألف مركبة في الأردن في 2022

الحكومة: الرؤية الاقتصادية تستهدف أن يصبح الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً

وفاة طفل من الجنسية السورية غرقاً داخل مسبح في المفرق

الضمان الإجتماعي: تقديم طلبات سلف المتقاعدين مع بداية شباط المقبل

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

انخفاض معدل المواليد وتحذير من تأثيره على العالم

السبت، 21-01-2023 04:15 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

12023211298681937333


الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 21 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الزمالك مع الأهلي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   
ليفربول X تشيلسي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  
بورنموث X  نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء          

ليستر سيتي  X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium                    

ساوثهامتون  X أستون فيلا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium             

وست هام يونايتد  X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 


كريستال بالاس X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1                     

إسبانيول  X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1             
أتلتيكو مدريد X بلد الوليد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

إشبيلية  X قاديش   - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1                   
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
هيلاس فيرونا  X ليتشي   - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1      
ساليرنيتانا X نابولي – الساعة 8 مساء على قناة  AD SPORTS Premium 1                
فيورنتينا X   تورينو – الساعة 10:45 مساء على قناة  AD SPORTS Premium 1        
مواعيد مباريات الدوري الألماني  
يونيون برلين X  هوفنهايم - الساعة 5:30 عصرا           

آينتراخت فرانكفورت X   شالكه 04 - الساعة 5:30 عصرا                

فولفسبورج X فرايبورج - الساعة 5:30 عصرا              

بوخوم  X هيرتا برلين - الساعة 5:30 عصرا                            

شتوتجارت   X ماينز 05 - الساعة 5:30 عصرا     

كولن  X فيردر بريمن – الساعة 8:30 مساء


مواعيد مباريات الدوري التركي  
قاسم باشا X  إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا             

جالاتا سراي  X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الوحدة  X الطائي – الساعة 6 مساء على قناة  ssc

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك X الأهلي – الساعة 9:30 مساء على قناة ON Time Sports

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232110253409174151 (1)

ليفربول وتشيلسي.. لقاء الجريحين بالدوري الإنجليزي

1202321102048498158535

مارسيلو مطلوب في النصر السعودي

120232110710663308956

النصر يعلن الاستغناء عن فينسنت أبو بكر

120232112562112546627

الرفاع البحريني يضم أمين الشناينة رسميا

1202321104816342707396

النصر السعودي يتفق مع الحارس الأرجنتيني أغوستين دانيال روسي

1202321104049273160667

باريس سان جيرمان سيطلب 400 مليون يورو من ريال مدريد مقابل مبابي

أخبار متعلقة
1220222791518711732031

حمد الله يقود الاتحاد لفوز كبير على التعاون

12202226155959857394870

دي بروين: هالاند بإمكانه تسجيل 800 هدف بشرط واحد

1220222613411247237864

بنفيكا يرد على عرض ليفربول لضم إنزو فرنانديز

12202226111949661505206

ليفاندوفسكي يحدد حلمه مع برشلونة

1220222611738977119446

ليفربول ضيفا ثقيلا على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الليلة

12202226101322350678730 (1)

الاتحاد المصري يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك - وثيقة