مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 21 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الزمالك مع الأهلي في الدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول X تشيلسي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء



ليستر سيتي X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



ساوثهامتون X أستون فيلا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium



وست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





كريستال بالاس X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



إسبانيول X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X بلد الوليد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



إشبيلية X قاديش - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا X ليتشي - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا X نابولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X تورينو – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X هوفنهايم - الساعة 5:30 عصرا



آينتراخت فرانكفورت X شالكه 04 - الساعة 5:30 عصرا



فولفسبورج X فرايبورج - الساعة 5:30 عصرا



بوخوم X هيرتا برلين - الساعة 5:30 عصرا



شتوتجارت X ماينز 05 - الساعة 5:30 عصرا



كولن X فيردر بريمن – الساعة 8:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا



جالاتا سراي X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الوحدة X الطائي – الساعة 6 مساء على قناة ssc



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك X الأهلي – الساعة 9:30 مساء على قناة ON Time Sports

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