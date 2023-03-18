السبت 18-03-2023
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السبت، 18-03-2023 01:52 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 18-3-2023 عدداً من المباريات المهمة في مختلف البطولات، لعل أبرزها تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالليجا، بالإضافة إلى ميلان وأودينيزى في الدوري الإيطالي.

وجاءت أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت في ملاعب العالم، كالتالى..
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أستون فيلا × بورنموث – السادسة مساء

برينتفورد × ليستر سيتي – السادسة مساء

ساوثهامبتون × توتنهام – السادسةمساء

وولفرهامبتون × ليدز يونايتد – السادسة مساء

تشيلسى × إيفرتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ألميريا × قادش – الرابعة عصرا

رايو فاليكانو × جيرونا – السادسة والربع مساء

إسبانيول × سيلتا فيجو – الثامنة والنصف مساء

أتلتيكو مدريد × فالنسيا – الحادي عشر مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
مونزا × كريمونيزي – الخامسة عصرا – على قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا × بولونيا – الثامنة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزى × ميلان – الحادي عشر إلا ربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني
هوفنهايم × هيرتا برلين – الخامسة والنصف عصرا

بوخوم × لايبزيج – الخامسة والنصف عصرا

أوجسبورج × شالكه – الخامسة والنصف عصرا

شتوتجارت × فولفسبورج – الخامسة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند × كولن – الثامنة والنصف مساء


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تولوز × ليل – السابعة مساء

لانس × أنجيه – الحادي عشر مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح × الاتحاد – الرابعة عصرا

الهلال × الاتفاق – الثامنة والنصف مساء

النصر × أبها – الثامنة والنصف مساء

الرائد × الشباب - الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
فيتا كلوب × الوداد المغربى – الرابعة عصرا

الهلال × صن داونز – الرابعة عصرا

سيمبا × حوريا الغينى – السابعة مساء

فيبرس الأوغندى × الرجاء المغربى – السابعة مساء

شبيبة القبائل × بيتر أتلتيكو الأنجولى - العاشرة مساء

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