السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 01:00 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم العديد من المباريات اليوم السبت 1-4  - 2023، حيث تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة الدوري الإنجليزي الذي يعود إلى الدوران بعد نهاية التوقف الدولي بإقامة 7 مباريات بالجولة التاسعة والعشرون من عمر المسابقة أبرزها ، عندما يستقبل ملعب الاتحاد المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

بينما يستضيف فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني، نظيره ليدز يونايتد في تمام الخامسة عصراعلى ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في حين يشهد د ملعب أليانز آرينا، قمة نارية تجمع بين بايرن ميونخ، وبورسيا دورتموند في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الألماني لموسم 2022-2023.

مواعيد مباريات كأس الأندية الابطال والقنوات الناقلة 
 

النهضة X شباب الخليل – الساعة 9 مساء على قناة  SSC 2 

 مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة 
 بيترو أتلتيكو X فيتا كلوب – الساعة 7 مساء على قناة  beIN Sports HD 3

 الأهلي X الهلال السوداني – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 3  

صن داونز X القطن الكاميروني – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 4
 
 الوداد المغربي X شبيبة القبائل – الساعة 1 بعد منتصف الليل على قناة  beIN Sports HD 3    
 
الترجي X شباب  بلوزداد – الساعة1 بعد منتصف الليل على قناة  beIN Sports HD 4    

 
الرجاء المغربي X سيمبا – الساعة 1 بعد منتصف الليل على قناة  beIN Sports HD 2
 
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   
 

مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 
آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium  
 
بورنموث X فولهام – الساعة 5 عصرا
 
برايتون X برينتفورد – الساعة 5 عصرا
 
كريستال بالاس X ليستر سيتي – الساعة 5 عصرا
 
نوتينجهام فورست X وولفرهامبتون – الساعة 5عصرا
 
تشيلسي X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
 

جيرونا X إسبانيول – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 
 
أتلتيك بيلباو X خيتافي – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

 
قاديش X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 
 
إلتشي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
 

كريمونيزي X أتلانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
 
انتر ميلان X فيورنتينا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
 
يوفنتوس X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
 

لايبزيج X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا
 
يونيون برلين X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
 
فرايبورج X هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا
 
فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
 
شالكه 04 X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
 
بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
أوكسير X تروا – الساعة 6 مساء

رين X لانس – الساعة 10 مساء  

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 
 

الهلالX  الخليج – الساعة 10 مساء على قناة  SSC 1

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