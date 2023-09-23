السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 01:36 م

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 23-9-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

بينما يخوض النجم المصري مصطفي محمد مواجهة جديدة مع فريق نانت أمام نظيره لوريان في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
 
كريستال بالاس × فولهام- الساعة 5 مساء

لوتون تاون× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء

مانشستر سيتى× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

برينتفورد× إيفرتون- الساعة 7:30 مساء

بيرنلي× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 
جيرونا× ريال مايوركا- الساعة 3 عصرًا

أوساسونا× إشبيلية- الساعة 5:15 مساء

برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ألميريا× فالنسيا- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
 
ميلان× هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا على قناة Starz Play App

 ساسولو× يوفنتوس- الساعة 7 مساء على قناة Starz Play App

مونزا× لاتسيو- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
بايرن ميونخ × بوخوم - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند × فولفسبورج- الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

يونيون برلين× هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنغلادباخ × لايبزيج- الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج× ماينز 05- الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن× كولن- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
 
نانت× لوريان- الساعة 6 مساء

ستاد بريست×ليون- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 8 مساء.

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ملاعب 

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