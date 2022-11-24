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الخميس، 24-11-2022 10:52 ص

مواجهات مثيرة اليوم في مونديال قطر.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر الظهور الأول لمنتخبي البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، والبرازيل بقيادة نجمه نيمار، في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وتتجه الأنظار اليوم الخميس، صوب استاد "974" بالعاصمة الدوحة، الذي سيكون مسرحا لأبرز مباريات اليوم، وتجمع منتخب البرتغال ونظيره الغاني، في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H)، التي تضم أيضا كلا من كوريا الجنوبية والأوروغواي، ويلتقيان فيما بينهما يوم الخميس أيضا، على استاد المدينة التعليمية بالريان.

أما منتخب البرازيل فسيواجه نظيره الصربي، على ملعب لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة (G)، التي تضم كلا من سويسرا والكاميرون، اللذين يفتتحان منافسات اليوم، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

وفي ما يلي جدول مباريات مونديال قطر، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022:

المجموعة السابعة (G):

سويسرا x الكاميرون – الساعة (1:00) بتوقيت الاردن

المجموعة الثامنة (H):

الأوروغواي x كوريا الجنوبية – الساعة (4:00) بتوقيت الاردن

البرتغال x غانا – الساعة (7:00) بتوقيت الاردن.

المجموعة السابعة (G):

البرازيل x صربيا – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن.

وفي ما يلي أبرز القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر:

- قنوات "beIN SPORTS" القطرية

- قنوات الكأس القطرية

- قناة "Match TV" الروسية

- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

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